Patlama şehidi Manga için mevlid okutuldu

Geçtiğimiz hafta Sakarya’da meydana gelen havai fişek patlamasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga için Afyonkarahisar’daki baba evinde mevlid okutuldu.

Sakarya’da yaşanan patlama sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga için Sümer Mahallesi'ndeki evinde mevlid okutuldu. Vali Gökmen Çiçek ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda şehit Fatih Manga ve tüm şehitler için dualar edildi. Vali Çiçek, şehidin ailesine bir kez daha baş sağlığı ve sabır diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.