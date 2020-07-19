Şuhut Gönüllüleri ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor

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Afyonkarahisar'da Şuhut Gönüllüler Derneği, ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve eşya yardımında bulunmaya devam ediyor.

Şuhut Gönüllüler Derneği, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşarak eşya ve gıda yardımında bulundu. Gece gündüz demeden ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalışan dernek, çalışmalarını ilçe merkezi ve köylerinde sürdürüyor. Dernek ekibinden Habip Akalın, gece gündüz demeden çalışmalarını ekip olarak sürdürdüklerini ifade etti.

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