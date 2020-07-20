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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı, 2 kişi yaralandı

İHA

Afyonkarahisar'da meydana gelen tarik kazasında iddiaya göre, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yapan otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen tarik kazasında iddiaya göre, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yapan otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar Ankara kara yolunun 6. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 53 AAL 943 plakalı otomobille seyir halinde olan Fatih Yurt’un önüne aniden köpek çıktı. Hayvana çarpmamak için manevra yapan Yurt’un kullandığı otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Yurt ve yanında yolcu olarak bulunan Duygu Yurt ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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