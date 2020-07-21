Korona virüse dikkat çekmek amacıyla boğa maketine maske taktı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kasap işyerinin önüne reklam amaçlı koyduğu boğa maketine Korona virüse (Kovit19) dikkat çekmek amacıyla maske taktı.

Bolvadin ilçesinde bir kasap dükkanın önündeki boğa maketine maske takması büyük ilgi gördü. Boğa maketinin yüzünde maskeyi gören vatandaşlar önce gülümsedi ardından hatıra fotoğrafı çektirmek için bir birleri ile yarıştı. Cumhuriyet Mahallesi İstasyon Caddesinde bulunan kasap dükkanının önüne koyduğu boğa maketinin çok ilgi gördüğünü söyleyen iş yeri sahibi İbrahim Yükseldi, “Dükkanımız yoldan gelip geçenlerin uğrak yeri oldu. İnsanlardan olumlu tepkiler aldık sürekli büyük küçük herkes boğa maketimizin önünde fotoğraf çekiniyorlar” dedi.

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