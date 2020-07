Lezzetin başkenti Afyonkarahisar’da 8 lezzetin daha coğrafi işaret başvurusu yapıldı Afyonkarahisar’da Gastronomi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

2019 yılında ‘Gastronomi’ alanında UNESCO Geliştirici Şehirleri Ağı’na dahil edilen Afyonkarahisar’da, ‘Afyon Kebabı, Patlıcan Böreği, Ağzıaçık, Bükme’ gibi 8 lezzetin daha coğrafi işaret başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in ev sahipliğinde Gastronomi Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Gökmen Çiçek Başkanlığından toplandı.

Toplantıda konuşan Vali Çiçek, gastronomi alanında yürütülen çalışmaların belediye koordinesinde başarılı bir şekilde devam ettiğini ifade etti. Vali Çiçek, “Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve ekibini tebrik ediyorum, bu süreçte yapılacak her türlü çalışmada gastronomi ekibinin yanında olduğumu belirtmek isterim. Bu konuda bütün kent olarak sizlerin hizmetinizdeyiz. Allah yardımcımız olsun.

Çünkü kent için çalışılan her şeyde Vali, Belediye Başkanı ve yapacağınız her işte bizleri yönlendireceksiniz” dedi.



“Süreç başarıyla sonuçlandı”

Vali Gökmen Çiçek Başkanlığında düzenlenen toplantıda Gastronomi Birimi tarafından bu güne kadar yapılan çalışmalar değerlendirildi. Proje Koordinasyon ve Dış İlişkiler Birimi’nin faaliyetlerinin de masaya yatırıldığı toplantıda Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar tarafından Vali Çiçek ve kurula brifing verildi.

Konuşmasında UNESCO’ye yapılan başvuru süreci hakkında bilgi veren Akar, “İlimizin yöneticilerinin sahip çıkmasıyla süreç başarıyla sonuçlandı. Finalde Adana ile yarıştık. Kararlı bir planlama ile 31 Ekim’de Gastronomi Marka şehir olarak ilan edildik. Türkiye’de sektörel anlamda bir markayız. Şehrin en önemli hedeflerinden birine gastronomiyi koyduk” dedi.



“Lezzetlerimizin tanıtım amaçlı ülke genelinde dağıtımını yapıyoruz”

Kaymak, lokum, sucuk, haşhaş ve patatesli köy ekmeği gibi ülkemizin Afyonkarahisar’la özdeşleşen meşhur lezzetleri, tanıtım amaçlı olarak ülke genelinde dağıtımının yapıldığına dikkat çeken Akar, “Kaymak, lokum, sucuk, haşhaş ve patatesli köy ekmeği gibi ülkemizin Afyonkarahisar’la özdeşleşen meşhur lezzetleri, tanıtım amaçlı olarak ülke genelinde dağıtılmaya devam ediyor. Coğrafi işaretli ürünlerin sayısını arttırılması amacıyla ‘Afyon Kebabı, Patlıcan Böreği, Ağzıaçık, Bükme, Çullama Köfte, Göce Köftesi, Velense Hamuraşı, İlibada Sarması’nın coğrafi işaret başvurularını yaptık” diye konuştu.

