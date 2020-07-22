Sandıklı’da trafik kazası: 4 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Nadire Pesen idaresindeki 35 KPC 08 otomobil ile Davut Arslan yönetiminde ki 07 UG 939 plakalı otomobil Sandıklı otogar kavşağında çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Çağlar ve Cankurt Okay yaralandı. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çarpışmanın etkisyle otobillerden biri refüj betonlarına çarparken, bir diğer otomobil ise kavşakta bulunan sinyalizasyon ışıklarına çarparak durabildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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