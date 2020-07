100 yıllık tohumdan üretilen Güre patlıcanını diğer kentlere de satmak istiyorlar

Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesine bağlı Güre köyünde atadan kalma 100 yıllık tohumlardan aynı yöntemle yetiştirilen 'Güre patlıcanı' için köylüler pazar bulma konusunda sıkıntı çektiklerini dile getirdi.

Hocalar ilçesine bağlı Güre köyündeki çiftçiler gelirlerinin büyük bölümünü, atalarından kalma yöntem ile yetiştirdikleri Güre patlıcanından sağlıyor. Yetiştirilen patlıcanların kuzu etinden daha lezzetli olduğunu ifade eden yöre halkı, patlıcanları sadece Sandıklı pazarında satabildiklerini, diğer kentlerdeki pazarlara da göndermek istediklerini belirtti.

Doğal yöntemler ve hayvan gübresi ile bu yıl 10 dönüm alanda patlıcan ekimi yaptığını belirten yetiştirici Hamza Elmas, “Bu patlıcan her yerde bu şekilde lezzetli olmaz. Bunun en önemli özelliği gök toprak. Allah buraya öz ve has vermiş bu toprağı. Bunun tohumu 100 yıllık dedelerimizden, atamızdan geliyor. Özel bir tohumdur ve buraya has özellikleri vardır. Tarihten bildik bileli bu tohumu her sene yenileyerek ekiyoruz. Organik ve kuzu etinden daha lezzetlidir. 10 yıldır aynı yöntemle organik olarak patlıcan yetiştiriciliği yapıyorum. Hiçbir ilaç kullanmıyoruz. Tamamen organik her şekli güzel patlıcanlardan tohumluk ayırıyoruz. Barajımız yeni geldi ve sulama imkanı tarlalarımızda arttı. Şuan sadece Sandıklı pazarında satışını yapıyoruz. Ama İstanbul, Ankara, Antalya gibi pazarlara açılmak istiyoruz. Sahamızı daha da geliştireceğiz. Sandıklı’da satılan patlıcanlarımız Avrupa'ya gurbetçiler tarafından götürülüyor. Keçi gübresi ve hayvan gübreleri ile yetiştiriyoruz. Hangi tür yemeğini yaparsan yap bunun lezzeti diğer patlıcanlara benzemez” dedi.

