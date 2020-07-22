Gurbetçi ailenin otomobili tırla çarpıştı, 2 kişi öldü Kıbrıs gazisinin hayatını kaybettiği kazada 3 kişi de yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tır ile gurbetçi ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, AfyonkarahisarEskişehir kara yolunun Yavuz köy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Canan Hasmercan (38) yönetimindeki 1XSB331 Belçika plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Remzi Beldek’in (52) kullandığı 26 E 1161 plakalı tır ile çarpıştı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler otomobilde bulunan Şaban Hasmercan’ın (67) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar A.S.G. (15), Burçin Göktürk ve Şemsi Hasmercan (65) ise ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edilen Şemsi Hasmercan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kıbrıs gazisi olduğu öğrenilen Hasmercan’ın bugün toprağa verilmesi bekleniyor.

Kazanın ardından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.

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