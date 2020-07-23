İş yerinde yanlışlıkla tiner içen şahıs zehirlendi

"O kurnadan bu kurnaya"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da iş yerinde yanlışlıkla tiner içen şahıs zehirlendi. 50 yaşındaki şahıs hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay, Afyonkarahisar Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin K., (50) çalıştığı oto kaporta tamirat bakım atölyesinde bidona konulan tineri yanlışlıkla içti. Bir anda kusmaya başlayan Hüseyin K.’nin durumunu gören diğer çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden ambulans Hüseyin K.’yi ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Zehirlendiği belirlenen şahıs hastanede tedavi altına alındı. Hüseyin K., yaklaşık 3 saat süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.