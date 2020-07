SYDV bin 339 aileye, 937 bin 300 TL’lik Kurban Bayramı yardımı yaptı

Afyonkarahisar Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Kurban Bayramı öncesi kentteki ihtiyaç sahibi bin 339 aileye 937 bin 300 TL nakdi yardım yapıldı.

Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan SYDF, Kurban Bayramı öncesinde Afyonkarahisar merkez, merkeze bağlı kasaba ve köylerde ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldürdü. Vakıf aracılığıyla 1339 Aileye nakdi yardımda bulunuldu.

Eğitim yardımları, ayni ve maddi yardımlarla her daim vatandaşların yardımına koşan SYDV devletin şefkat elini vatandaşlara ulaştırdı. Afyonkarahisar SYDV merkez, merkeze bağlı kasaba ve köylerde ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla bayram öncesinde yüzleri gülümsetti. Vakıf aracılığıyla bin 339 aileye toplamda 937 bin 300 TL nakdi yardımda bulunuldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, “Vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu bizler için her şeyden önemli. Onların ihtiyaç duydukları her anda devletimizin imkanlarını ve vatandaşa dokunan sıcak yüzünü görmelerini ve hissetmelerini istiyoruz. Her zaman vatandaşımızın hizmetindeyiz” dedi.

