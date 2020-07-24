Afyonkarahisar’daki camilerde Ayasofya için şükür duaları edildi

Ayasofyai Kebir Camii Şerifi'nin ibadete açılması sebebi ile Afyonkarahisar’daki camilerde okunan hutbede Ayasofya vurgusu yapılırken, cemaat şükür duası etti.

86 yıl aradan sonra kılınan Cuma namazıyla yeniden ibadete açılan Ayasofyai Kebir Camii Şerifi için Afyonkarahisar’daki camilerde dualar edildi. Ayasofya'nın önemine vurgu yapıldığı hutbede, “Bugün, Ayasofya’nın kubbelerinde yeniden tekbir, tehlil ve salavatların yankılandığı, minarelerinden ezan ve salaların yükseldiği gündür. Evladı Fatih Han’ın hasreti, ulu mabedin sessizliği sona eriyor. Ayasofya Camii Şerifi bu gün yeniden mümin ve muvahhit cemaatine kavuşuyor. Bizleri böyle şerefli ve tarihî bir günde bir araya getiren Rabbimize sonsuz hamdu senalar olsun. Ayasofya, asırlar öncesinden gelen gül rengi bir muştudur. Ayasofya, fethin nişanesi ve kıyamete kadar cami olması kaydıyla onu vakfeden Fatih’in emanetidir. Bu nadide emanetin cemaatine kavuşması için dünden bugüne canla başla emek veren büyüklerimize, ilim ve fikir insanlarımıza, irfan ve ihsan öncülerimize, tüm kardeşlerimize selam olsun” denildi.

Hutbenin ardından Ayasofyai Kebir Camii Şerifi'n ibadete açılması sebebi ile cemaat tarafından şükür duası edildi.

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