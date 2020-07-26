Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı

İHA

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçlarda 2 kişi yaralandı.

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen araçlarda 2 kişi yaralandı.
Kaza, ÇayDinar karayolu Devederesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atilla Ş. (43) yönetimindeki 42 AGB 092 plakalı otomobil, Caner K. idaresindeki 16 BHE 04 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası kontrolden çıkan otomobillerden biri yol kenarında bir diğeri ise tarlaya girerek durabildi. Kazanın ardından Caner K.’nin kullandığı otomobilde küçük çaplı bir yangın da meydana geldi.
Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kontrolden çıkarak patates tarlasına giren otomobilde 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkarak patates tarlasına giren otomobilde ...
Çinli iş insanları Atatürk Evi’ne hayran kaldı
YEREL HABERLER Çinli iş insanları Atatürk Evi’ne hayran kaldı
Ayasofya’nın açılışında Afyon lokumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Ayasofya’nın açılışında Afyon lokumu dağıtıldı
Afyonkarahisar’da kurbanlık fiyatlarının bu yıl makul seviyelerde olması bekleniyor Başkan Yörük: “Bu yıl küçükbaş kurbanlıkların satışının daha fazla olacağını düşünüyoruz”
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da kurbanlık fiyatlarının bu yıl makul ...
Şuhut'ta küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı
YEREL HABERLER Şuhut'ta küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı
‘Google’den arıyoruz’ diyerek 1 milyon TL’lik vurgun yapan 4 kişi tutuklandı Google'nın ismini kullanarak 36 firmayı dolandıran 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER ‘Google’den arıyoruz’ diyerek 1 milyon TL’lik vurgun ...
Araç içerisindeki yaralıyı tarım işçileri çıkardı Savrularak tarlaya giren otomobilde ki yaralıyı tarım işçileri kurtardı
YEREL HABERLER Araç içerisindeki yaralıyı tarım işçileri ...
Afyonkarahisar’da berber ve kuaförlere Korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da berber ve kuaförlere Korona virüs ...
‘Google’den arıyoruz’ dediler 1 milyon TL’lik vurgun yaptılar Google’nin ismini kullanıp 36 firmayı 1 milyon TL dolandıran 16 kişi yakalandı Şüpheli 10 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER ‘Google’den arıyoruz’ dediler 1 milyon TL’lik vurgun ...
Afyonkarahisar’daki camilerde Ayasofya için şükür duaları edildi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’daki camilerde Ayasofya için şükür ...
SYDV bin 339 aileye, 937 bin 300 TL’lik Kurban Bayramı yardımı yaptı
YEREL HABERLER SYDV bin 339 aileye, 937 bin 300 TL’lik Kurban ...
Asırlardır dimdik ayakta duran Karahisar Kalesi’ni de Korona virüs vurdu Pandemiden önce günlük 500 kişinin çıktığı kaleye şimdilerde 50 kişi çıkıyor Korona virüs Karahisan Kalesi’nin günlük ziyaretçi sayısını 10’da bir oranında azalttı
YEREL HABERLER Asırlardır dimdik ayakta duran Karahisar Kalesi’ni de ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X