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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak patates tarlasına giren otomobilde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Kılıçlar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kılıçlar köyü istikametine giden Okan Ş., (32) yönetimindeki 16 BHT 91 plakalı otomobilin sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıktı. Savrulan araç patates tarlasına girerek durabildi. Kazada sürücü Okan Ş., yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Okan Ş., hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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