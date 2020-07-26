Tarlalarda oluşan derin obruklar köylüleri endişelendirdi

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Sığırcık köyünde tarlalarda derin obruklar oluştu.
Emirdağ ilçesine bağlı Sığırcık köyündeki tarım arazilerinde oluşan derin obruklar köylüleri endişelendirdi. Bilinçsiz su tüketimi ve açılan sulama kuyuları nedeniyle oluştuğu iddia edilen obrukların geçtiğimiz yıl Temmuz ayında da aynı bölgede oluştuğu kaydedildi. Köy sakinleri, oluşan obruklardan dolayı tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirtiler.
Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından obrukların neden oluştuğu konusunda inceleme yapılacağı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.