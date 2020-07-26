Afyonkarahisar'da motosiklet kazası: 1 yaralı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 13 yaşındaki sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Atlıhisar köyü Zafer Mahallesi yolunda meydana geldi. Zafer Mahallesi yolu istikametinde seyir halinde bulunan E.A. (13) idaresindeki tescilsiz motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan çocuk babası tarafından Şuhut Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayla alakalı inceleme devam ediyor.

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