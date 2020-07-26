Afyonkarahisar'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 13 yaşındaki sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Atlıhisar köyü Zafer Mahallesi yolunda meydana geldi. Zafer Mahallesi yolu istikametinde seyir halinde bulunan E.A. (13) idaresindeki tescilsiz motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan çocuk babası tarafından Şuhut Devlet Hastanesine götürüldü.
Olayla alakalı inceleme devam ediyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.