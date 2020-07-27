Eski Emniyet Müdür Şen’den Başkan Zeybek’e ziyaret

Afyonkarahisar eski Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’i ziyaret etti.
Afyonkarahisar’da görev yapmış eski emniyet müdürlerinden ve şu anda Kazakistan’ın Başkenti Astana Büyükelçiliği Güvenlik Ataşesi olarak görev yapan Fahrettin Şen, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’i ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişinin bulunulduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Belediye Başkanı Zeybek, Şen’e görevlerinde başarılar diledi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.