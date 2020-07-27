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Yanlış sulama akarsuyu kuruttu Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Pınarbaşı akarsuyundaki birçok balık ve kuş çeşidi yok oldu

İHA

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bulunan Pınarbaşı akarsuyu, yanlış sulamadan dolayı kurudu. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen akarsuyun tekrar eski haline gelmesi için vatandaşlar yetkililerden yardım istiyor.

Yanlış sulama akarsuyu kuruttu Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Pınarbaşı akarsuyundaki birçok balık ve kuş çeşidi yok oldu

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde bulunan Pınarbaşı akarsuyu, yanlış sulamadan dolayı kurudu. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen akarsuyun tekrar eski haline gelmesi için vatandaşlar yetkililerden yardım istiyor.
Emirdağ'a bağlı Yenikapı ve Hamzahacılı köyleri arasında yer alan ve Sakarya nehrinin kollarından birisi olan Pınarbaşı akarsuyu, iddialara göre; yanlış sulamadan dolayı kurudu. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen akarsu, son aylarda çiftçilerin yaptığı yanlış sulamadan dolayı tamamen kurudu. Birçok balık çeşidinin de yaşadığı akarsu kenarına gelen vatandaşlar aileleriyle piknik yapıyordu. Emirdağ’ın simgesi haline gelen akarsuyun tekrar eski haline gelmesi için vatandaşlar yetkililerden yardım istiyor.

“Bilinçsiz sondaj ve sulamadan dolayı Emirdağ Pınarbaşı kurudu”
Ailesiyle akarsu kenarında piknik yapan Resul Akkuyu, “Birçok gen burada yüzmeyi öğrendi. Şuan kupkuru bir yer halini almaya başladı. Bilinçsiz sondaj ve sulamadan dolayı Emirdağ Pınarbaşı kurudu. Birçok balık ve kuş çeşidi yaşarken şuan hiçbir çeşit yok. Yetkililerden yardım istiyoruz. Burası Emirdağ turistinin ve yerli halkın uğrak noktasıydı” dedi.

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