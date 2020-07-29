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Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk ağır yaralandı

İHA

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobilin çarptığı 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk ağır yaralandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobilin çarptığı 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk ağır yaralandı.
Kaza, AfyonkarahisarIsparta karayolu Karaadilli beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden Karaadilli beldesi istikametine giden İbrahim Ö. (25) idaresindeki 32 GA 159 plakalı otomobil, aniden yola çıktığı öne sürülen 9 yaşındaki Saddam Alcaber isimli yabancı uyruklu çocuğa çarptı. Ağır yaralanan ve ilk müdahaleyi yoldan geçenlerin yaptığı çocuk, olay yerine gelen ambulans ile Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Alcaber’in durumunun ağır olduğu bildirildi.
Jandarma tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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