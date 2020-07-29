Afyonkarahisar’daki araç sayısı haziran ayı itibariyle 226 bin 668 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı trafiğe kayıtlı haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre Afyonkarahisar’daki araç sayısı 226 bin 668 oldu.

TÜİK verilerine göre 2020 Haziran ayında Afyonkarahisar’daki trafiğe kayıtlı araç sayısı 226 bin 668’e ulaştı. İstatistiklere göre Afyonkarahisar’da 89 bin 103 adet otomobil, 4 bin 928 adet minibüs, bin 592 adet otobüs, 35 bin 676 adet kamyonet, 9 bin 756 adet kamyon, 41 bin 55 adet motosiklet, 609 adet özel amaçlı araç ve 43 949 adet traktör olduğu belirtildi.

Kentte haziran ayında 8 bin 297 aracın devri yapılırken en fazla devri yapılan aracın ise 5 bin 67 adet ile otomobil olduğu kaydedildi.

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