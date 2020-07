Bu baklavanın rakibi yok Bayram için yapılan 'kaymaklı baklavayı' denediniz mi? Sandıklı'nın meşhur kaymaklı baklavası bu bayramda da ağızları tatlandıracak

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde her bayram kadınlar tarafından evde yapılan ve damaklarda bıraktığı eşsiz tadı ile bilinen kaymaklı bayram baklavası bu bayramda da ağızları tatlandıracak. Meşhur tatlının yapımını İHA muhabirine anlatan maharetli kadınlar, yaptıkları baklavaya rakip görmediklerini söyleyerek iddialı konuştular.

Sandıklı’da düğünlerde ve özel günlerde evlerde yapılan kaymaklı baklava bu bayramda da ilgi görmeye devam ediyor. Kadınlar tarafından onlarca tepsi baklava Kurban Bayramı sofralarını süslemek için hazırlanmaya başladı. Baklavanın en önemli özelliğinin 30 kattan olduğunu vurgulayan ev hanımı Asuman Elçabuk (43) ve Gülbeyaz Öztop (52) İHA Muhabirine anlattı.

Özellikle bayram ve özel günlerde Sandıklı’da yapılan kaymaklı baklavanın sofraların olmazsa olmazı olduğunu kaydeden Elçabuk, “Bu baklava düğünlerin, karyola kurma, güvey eli, kına yakması gibi törenlerinde dünürler tarafından birbirine ağız tadı olarak gönderilir. 15 kat çifter kat olmak üzere 30 kattan oluşan baklava el marifeti isteyen ince açılma şekliyle kat kat açılarak her katına ceviz serpilmesi ile yapılır. Malzemeleri ise 3 yumurta, un, bir bardak sıvı yağ, bir su bardağı süt, bir çay kaşığı tuz ile baklava yufkası hazırlanır. Bezeler mandalina büyüklüğünde hazırlanarak oklava yardımı ile açılır. Tepsilere döşenen yufkaların her katına ayrı ayrı ceviz konulur. Mahalle fırınında yaklaşık 40 dakika pişirilen baklava soğuduktan sonra orta kısmı açılarak içerisine Afyon kaymağı döşenir ve daha sonra soğuk şerbet verilerek dinlendirildikten sonra servise hazır hale gelir bu baklavanın en önemli özelliği kaymağının piştikten sonra konulmasıdır” dedi.



“Neden bunu dışarıya yapmayalım?’ dedik ve 5 yıldır satış yapmaya başladık”

Baklavanın sıcaklığı gittikten sonra şerbeti dökülmeden kaymağın eklendiğini ve tatlının asıl lezzetinin buradan geldiğine dikkat çeken Elçabuk, “Biz bu baklava yapma işine arkadaşım ve komşum olan Gülbeyaz hanım ile evlerde yaptığımız baklavayı birbirimize ikram ederken, kıyaslama yaptık ve düşünerek ‘Neden bunu dışarıya yapmayalım?’ dedik ve 5 yıldır bunu yaparak satışını gerçekleştiriyoruz. Bu baklavanın diğer baklavalardan farkı kesim şeklidir. Kesimi baklava dilimi şeklinde değil tepsi deki baklava düete bölünür, son olarak üzerine baklavalık yufkadan erişte şeklinde hamur kesilerek serpiştirildiğinde baklavaya kıvam verir. Ortalama bir tepsi baklavanın pişmeye hazır hale gelmesi 3 saati buluyor. Hazırlanan baklavalarımıza en son olarak şerbetini ilave ediyoruz ve birkaç saat dinlendikten sonra servis yapılır” diye konuştu.



“Hem baklava yapıyorum, hem okulumu tamamladım”

Eğitim öğretim hayatının tamamını dışardan okuyarak tamamladığını belirten Asuman Elçabuk, “Eğitim süresinde köyde yetiştiğimiz için okula gidemedim. Ortaokul ve liseyi dışardan bitirdikten sonra, İlahiyat fakültesini kazandım ve bu yılda mezun oldum açık öğretim olarak üniversiteyi de tamamladım. Hem baklava yaptım. Hem de okulumu tamamladım” dedi.

