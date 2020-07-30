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Hayvan pazarlıkları kızıştı İki yaşındaki 1 tonluk Şampiyon isimli boğa 25 bin TL’den alıcı bekliyor Pazarlıklarda orta yolu gazeteciler buldu

İHA

Hayvan pazarlıkları kızıştı İki yaşındaki 1 tonluk Şampiyon isimli boğa 25 bin TL’den alıcı bekliyor Pazarlıklarda orta yolu gazeteciler buldu

Afyonkarhisar’da Kurban Bayramına bir gün kala hayvan pazarlıkları kızıştı. Pazarda 25 bin TL’den alıcıya çıkarılan ‘Şampiyon’ isimli iki yaşındaki 1 tonluk boğa ise herkesin ilgi odağı oldu. Pazarlıklarda kameraları gören bazı alıcı ve satıcılar ise gazetecileri kırmayarak kısa süren anlaşmazlığın ardından sonunda el sıkışarak anlaştılar.
Yarın başlayacak Kurban Bayramı’nın arifesinde hayvan pazarlarında hareketlilik arttı. Pazarlarda bu yıl vatandaşların daha çok düşük kilosundan dolayı fiyatı az olan büyükbaşlara ilgi göstermeleri dikkatlerden kaçmadı.
Pazarda büyükbaşların 4 bin TL’den başlayarak artarak devam ettiği öğrenildi.
Çayıbağa kurulan canlı hayvan pazarında satışa çıkarılan iki yaşındaki 1 tonluk Şampiyon isimli boğa ise herkesin ilgi odağı oldu. Görüntüsü ile pazara gelenlerin ilgisini çekiyor. Şimdiye kadar alıcı çıkmayan Şampiyon’a 25 bin lira fiyat isteyen satıcısı Ali Yavuz, hayvanını arpa ve saman ile beslediğini ifade etti. Şampiyona 2122 bin TL verildiğinde satacağını kaydeden Yavuz, “Canlı 1 ton geliyor ama alıcısını bulamadık. 25 bin TL istiyoruz ama veren yok. Şampiyonu tamamen kuru yem ile besledik. Afyonkarahisar Susuz beldesinde yetiştirdik. Genelde 810 bin TL arasında fiyatları değişen kurbanlar satılıyor. Fiyatından dolayı. Kurban alıcıları kasapların dahi verdiği parayı vermek istemiyorlar yani tamamen parayı düşünüyorlar” dedi.
Alıcılar ise ucuz ama ağırlığı fazla gelen kurbanlıkları bulmak için adeta pazarda mekik dokuyor.
Öte yandan, pazarın yarında açık olacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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