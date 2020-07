Bakan Soylu’dan trafik konusunda önemli uyarılar: “Yayalar bayramların belki de en riskli kişileri” “Eğer dikkatli olursak ve bu konuda tedbirli olursak, kurallara uyarsak hüzünlü bir bayram geçirmeyiz” “Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında yaklaşık 162 bin 800 polis ve jandarma görev yapacak”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında yaklaşık 162 bin 800 polis ve jandarmanın görev yapacağını kaydederek, yaya ve sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Bakan Soylu özellikle yayaların bayram günlerinde en riskli kişiler olduğunu belirterek, “Eğer dikkatli olursak ve bu konuda tedbirli olursak, kurallara uyarsak, hüzünlü bir bayram geçirmeyiz. Her trafik kazası canımızı acıtıyor” dedi

Bakan Soylu, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında geldiği Afyonkarahisar’da, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki yol uygulamasına katıldı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından Afyonkarahisarİzmir karayolunda gerçekleştirilen denetim noktasında Bakan Soylu durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların bayramlarını kutlayıp, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Bakan Soylu, durdurulan araçlardaki çocuklara da oyuncak hediye etti.

Denetimlerin ardından bayram tedbirleri konusunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, dünden itibaren özellikle Türkiye'de karayollarında önemli bir trafik yoğunluğunun yaşanmaya başladığını hatırlatarak yaklaşık 162 bin 800 personelle bütün bayram boyunca teyakkuz halinde olacağını belirtti. Bakan Soylu, “Amacımız vatandaşların bayram, memleket ziyaretlerini tatillerine gidiş gelişlerini kazasız belasız sağlayabilmek için alınan tedbirleri uygulamaları bir şekilde yerinde görebilmek ve bu konuda bayramları hüzne değil sürekli mutluluğa doğru evirebilecek bir anlayışı hep beraber yaşayabilmek. Özellikle bu bayramda altını çizmek istediğimiz dikkat ettiğimiz hususlar var. Bu hususlardan birincisi yine emniyet kemeridir. Yani emniyet kemerinden kaza anında başka bizi kurtarabilecek herhangi bir icat dünyada yok ve bu konuda tüm sürücülerimize tüm yolcularımıza özellikle emniyet kemerini tekrar tekrar hatırlatmak isteriz. İkincisi ki özellikle yasal hız limitlerine uymaktır. Üçüncüsü aracı sürerken başka bir şeyle meşgul olmamaktır, özellikle telefon gibi dikkati dağıtacak” dedi.



“Şerit ihlaline dikkat!”

Bakan Soylu, bir başka önemli konunun ise hatalı şerit değiştirmeleri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Dördüncüsü ise son günlerde başımıza gelen özellikle takip ettiğimiz bir meseledir. O da maalesef şerit değişiklikleri çok oluyor ve bu şerit değişiklikleri de çok güçlü kazalar sonucu hepimizi çok daha fazla üzen kazalara sebebiyet teşkil ediyor ve yine özellikle bayrama ait ama diğer bölümler de bizim ısrarla söylemek istediğimiz otoyollarda, karayollarında, bölünmüş yollarda maalesef banketlerde veya solun en sağ şeridinde yasak olmasına rağmen duraklamalar yapılıyor. Bunlar da sonucu çok ağır olan kazalara sebebiyet teşkil ediyor” diye konuştu.



“Yayalar bayramların belki de en riskli kişileri”

Özellikle bayram zamanlarında yayaların karıştığı kazalarda yaşanan ölüm ve yaralanma olaylarına da dikkat çeken Bakan Soylu, “Yine en önemli mesele örneğin yayalar bayramların belki de en riskli kişileridir. Çünkü kendi bölgelerinde her zaman yaya alışkanlığında olduğu gibi adım atıyorlar. Oysa belki onları bilmeyen tanımayan bölgenin alışkanlıklarını bilmeyen araçlar geliyorlar ve maalesef bayramlarda hem tatil yörelerinde hem de memleketlerde ciddi bir şekilde yaya ölümleri yaya kazaları yaya yaralanmaları oluşuyor. Yine bayramlara özellikle söylenebilecek bir husus da şudur o da yine araç yoğunluğundan dolayı bayramlarda motosikletle bisiklet kazaları maalesef çok yüksek oluyormuş. Dikkat etmek gerekir. Eğer dikkatli olursak ve bu konuda tedbirli olursak kurallara uyarsak hüzünlü bir bayram geçirmeyiz. Her trafik kazası canımızı acıtıyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu açıklamalarının ardından dronede bulunan megafon ile polis memurunun sürücülere yaptığı anons sonrası kendisi de sürücüleri uyararak, Kurban Bayramlarını kutladı.

