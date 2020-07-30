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Bakan Soylu'dan sürücülere uyarılar Afyonkarahisar-İzmir karayolunda denetim için durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayarak çocuklara hediyeler verdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bayram ziyaretleri ve taziyeleri kısa tutalım” “Herkes kendi Hıfzıssıhha Kurulu olursa problem çözülür” Bakan Soylu, işyeri ve düğün salonu sahiplerini de uyardı "O kapalı olduğunuz günleri hatırımızda tutup tedbirlerimizi en yükseğe taşımak durumundayız"

İHA

Afyonkarahisar'daki trafik uygulamasına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, korona virüs salgınıyla ilgili olarak bayramda ev ziyaretlerinin kısa tutulması gerektiğini vurgulayarak, "Herkes kendi Hıfzıssıhha Kurulu olursa problem çözülür bu kadar açık ve net" dedi.

Bakan Soylu'dan sürücülere uyarılar Afyonkarahisar-İzmir karayolunda denetim için durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayarak çocuklara hediyeler verdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bayram ziyaretleri ve taziyeleri kısa tutalım” “Herkes kendi Hıfzıssıhha Kurulu olursa problem çözülür” Bakan Soylu, işyeri ve düğün salonu sahiplerini de uyardı "O kapalı olduğunuz günleri hatırımızda tutup tedbirlerimizi en yükseğe taşımak durumundayız"

Afyonkarahisar’daki trafik uygulamasına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, korona virüs salgınıyla ilgili olarak bayramda ev ziyaretlerinin kısa tutulması gerektiğini vurgulayarak, “Herkes kendi Hıfzıssıhha Kurulu olursa problem çözülür bu kadar açık ve net” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu helikopter ile geldiği Afyonkarahisar’da Afyonkarahisarİzmir karayolunda bulunan Bölge Trafik Denetleme istasyonu önünde durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayarak çocuklara hediyeler verdi.

“Bayram ziyaretleri ve taziyeleri kısa tutalım”
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, özellikle Korona virüs (Covid19) salgınına ilişkin ev ziyaretlerine ve oradaki vefatlara yapılan taziyelerin kısa tutulması gerektiği uyarısında bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu bayramda bir değil iki tedbirimiz var, bir de salgın tedbirimiz var. Özellikle vatandaşlarımıza buradan tekrar söylemek istiyorum, Sağlık Bakanımızla yaptığımız her görüşmede uyarmamızı istedi. Bayramlaşmalarımız lütfen kısa tutalım. Belki de milletimize söyleyebileceğimiz, uyarabileceğimiz en önemli husus budur. Bayramlaşmalarımızı kısa tutalım ve özellikle büyüklerimize gittiğimizde mesafemize çok dikkat edelim ev kısa tutalım. Bunun yanı sıra bayram dolayısı ile memleketlerine gidenler orada daha önce yaşanan vefatlara taziyelere gidebilirler. Tabi bu taziyeler toplu ve katılım yüksek olunca bu salgının yayılmasındaki belki de en önemli etkenlerden birisi. Bizim elde ettiğimiz bulgu ve değerlendirmeler bu yönde. Onun için İl Hıfzıssıhha Kurulları karar alıyorlar toplu taziyelerin kabul edilmesinin memleketimizin her yöresinde onlar kısıtlıyorlar. Ama buradan bir kez daha belirtmek isterim ki bu konuda, yani taziye konusunda toplu taziyelerden sakınılması, zaten bir kısıtlama söz konusu ama, bunu da bir kez daha söylüyorum sakınılması esastır” diye konuştu.

“Herkes kendi Hıfzıssıhha Kurulu olursa problem çözülür”
Herkesin kendi Hıfzıssıhha Kurulu olması halinde problemlerin çözülebileceği vurgusunu yapan Soylu, “Yani bu konuda herkes kendi Hıfzıssıhha Kurulu olursa problem çözülür bu kadar açık ve net. Herkesin kendi adına uygulayabileceği kuralları en iyi şekilde ortaya koyması gerekir. Yarın öbür gün Avrupa’da ikinci dalgadan bahsediliyor bununla karşı karşıya kalmamak için tüm tedbirleri uygulamamız gerekir” dedi.

Bakan Soylu, işyeri ve düğün salonu sahiplerini uyardı
İşyeri ve düğün salonu sahiplerine de uyarılarda bulunan Bakan Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Üç ay öncesini hatırlamamız gerekiyor. İş yeri ve düğün salonu sahiplerine tekrar hatırlatıyorum o kapalı olan günleri hakikaten her birimiz sıkıntı çektik. Onun için o günleri hatırımızda tutalım. Açık olan günlerde tedbirlerimizi en yüksek taşımak durumundayız. Keyifli ve mutlu bir bayram geçirmemiz için bayramın salgının veya trafik kazalarının bir hüznün bir şekilde uygulamadığımız kurallar sebebi ile nedeni olmasın.”

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