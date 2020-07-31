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Meşhur tatlıya bu bayramda da talep yağıyor Afyon’un ünlü lezzeti ‘ekmek kadayıfı’ bu bayramda da yoğun ilgi görüyor Coğrafi işaret tescilli ekmek kadayıfının nasıl yapıldığını ustaları İHA’ya anlattı

İHA

Afyonkarahisar'ın en meşhur tatlarından birisi olan ve coğrafi işaret tescilli ürünlerinden ekmek kadayıfı önceki yıllarda olduğu gibi bu yılki Kurban Bayramında da sofraların baş tacı olacak. Meşhur tatlının ustaları kaymağın ekmek kadayıfının olmazsa olmazı olduğunu kaydederek, damaklarda eşsiz tat bırakan meşhur tatlının yapılışına İHA'ya anlattılar.

Meşhur tatlıya bu bayramda da talep yağıyor Afyon’un ünlü lezzeti ‘ekmek kadayıfı’ bu bayramda da yoğun ilgi görüyor Coğrafi işaret tescilli ekmek kadayıfının nasıl yapıldığını ustaları İHA’ya anlattı

Afyonkarahisar’ın en meşhur tatlarından birisi olan ve coğrafi işaret tescilli ürünlerinden ekmek kadayıfı önceki yıllarda olduğu gibi bu yılki Kurban Bayramında da sofraların baş tacı olacak. Meşhur tatlının ustaları kaymağın ekmek kadayıfının olmazsa olmazı olduğunu kaydederek, damaklarda eşsiz tat bırakan meşhur tatlının yapılışına İHA’ya anlattılar.
Ekmek kadayıfına olan ilgi bu bayramda da devam ediyor. Tatlının damaklarda bıraktığı eşsiz lezzeti bilenler ekmek kadayıfına hem şehir içi hem de şehir dışından yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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