Alevlerin ortasında kalan yavru kedileri itfaiye kurtardı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir evin yanında çıkan yangında alevlerin ortasında kalan 3 yavru kedi itfaiye ekipleri son anda kurtardı.

Olay, Sandıklı ilçesi Çakır Mahallesi’nde meydana geldi. 2 katlı bir evin yanında lastiklerin bulunduğu araziden dumanlar geldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri anında yangına müdahale ederken, alevlerin 2 katlı binaya sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Söndürme çalışmaları esnasında lastiklerin bulunduğu kısımdan kedi sesi geldiğini fark eden itfaiye erleri yanan lastiklerin arasında 3 yavru kedinin olduğunu gördü. Lastikleri kaldırarak 3 yavru kediye alan ekipler hayvanları yangın yerinden uzaklaştırdı. Kedileri yıkayarak temizleyen itfaiye erleri, anne kedinin yangın yerine yakın bir bahçenin köşesinde olduğunu görünce kedileri annelerinin alması için bıraktı. Kısa sürede yavrularının yanına gelen anne kedi ağzına aldığı yavru kedileri başka bir yere taşıdı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme çalışması başlatıldı.

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