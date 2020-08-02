Uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Karaadilli Belde Jandarma Komutanlığı ekipleri, metamfetamin madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine şüpheli şahısları yakalamak için operasyon başlattı. Uyuşturucu madde almak için Antalya'ya gittikten sonra Karaadilli Beldesine dönerken Karaadilli Belde Jandarma Komutanlığı tarafından yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişiden 1'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.