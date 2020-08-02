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Bayram olmasına rağmen bu mahallede durulmaz oldu Kaçak dökülen sakatattan dolayı mahalleyi dayanılmaz koku sardı Mahallenin girişinde sakatat tepecikleri oluşturdu Köy Muhtarı Halit Kaptan: “Pandeminin kaynağı işte burada”

İHA

Afyonkarhisar'da mahallenin girişine dökülen tonlarca sakatat hastalık tehlikesinden dolayı vatandaşları tedirgin etti. Kamyonlarla yol kenarına atılan işkembe ve kelle gibi sakatattan oluşan atıklardan dolayı mahalleyi dayanılmaz bir koku sararken, dökülen sakatatların tepecikler oluşturması ise dikkatlerden kaçmadı.

Bayram olmasına rağmen bu mahallede durulmaz oldu Kaçak dökülen sakatattan dolayı mahalleyi dayanılmaz koku sardı Mahallenin girişinde sakatat tepecikleri oluşturdu Köy Muhtarı Halit Kaptan: “Pandeminin kaynağı işte burada”

Afyonkarhisar’da mahallenin girişine dökülen tonlarca sakatat hastalık tehlikesinden dolayı vatandaşları tedirgin etti. Kamyonlarla yol kenarına atılan işkembe ve kelle gibi sakatattan oluşan atıklardan dolayı mahalleyi dayanılmaz bir koku sararken, dökülen sakatatların tepecikler oluşturması ise dikkatlerden kaçmadı.
Merkeze bağlı Akçin Mahallesine girişine kimliği belirsiz kişiler tarafından kamyonlarla dökülen sakatat vatandaşların tepkisine neden oldu. Sıcağında etkisiyle köyü kötü koku sardı. Hastalığa da davetiye çıkartan bu koku nedeniyle köylüler neredeyse dışarıya çıkamaz oldu. Mahalle sakinleri şimdi yetkililerin bu duruma bir çare bulmasını bekliyor.
Mahalle Muhtarı Halit Kaplan, sakatatların Organize Sanayi Bölgesindeki mezbahanelerde kesilen kurban sakatatlarının gece yarısı mahalle girişine döküldüğünü öne sürdü. Kokudan duramadıklarını belirten Kaplan, “Köyümüz çok yakın buraya. Organize sanayideki kesimhaneler getiriyor buraya döküp döküp gidiyorlar. Kendi yerleri var ileride, yerlerine götürmüyorlar buralara döküp gidiyorlar. Koku şuanda mahalleyi sarmış durumda. Hastalık yapıyor, bol bol sinek yapıyor. Buna bir çare bulunması lazım” diye konuştu.

“Şimdi biz ne yapacağız”
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünü aradıklarını ve onların resmi tatil olduğu bir şey yapamayacaklarını dile getiren Kaplan şunları söyledi:
“Belediyeyi aradık zabıta ilgileneceğiz dediler. Bir kamyon ve kepçe istedik bunların buradan kaldırılmasını istiyoruz. Burada yakında organizenin içerisinde kesimhaneler var hep onlar getirip, döküp, kaçıyor. Sadece burası değil ikinci küçük sanayinin arka tarafı var oralara da döküyorlar. Böyle çevre yolların kenarlarına döküp kaçıyorlar. Akşamları getiriyorlar genelde. Şuanda kokmaya başladı ve bütün köyü sardı koku. Şimdi biz ne yapacağız? Benim kepçem yok ki götürüp atsam bunları. Bekçimiz yok ki gece gündüz bekleyip bunlara çare bulsak. Yani caydırıcılığı yok bunun. İşte görüyorsunuz işkembeler burada. Biz şimdi salgın hastalık var diyoruz, pandemi var diyoruz buyurun kaynağı burada” diye konuştu.

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