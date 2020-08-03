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Bayram tatilinin son gününde Afyonkarahisar’da havadan trafik denetimi yapıldı Jandarmanın helikopterle tespit ettiği kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı

İHA

Afyonkarahisar'da, Kurban Bayramı tatilinin son gününde jandarma ekipleri tarafından trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde havadan denetim yapıldı.

Bayram tatilinin son gününde Afyonkarahisar’da havadan trafik denetimi yapıldı Jandarmanın helikopterle tespit ettiği kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı

Afyonkarahisar’da, Kurban Bayramı tatilinin son gününde jandarma ekipleri tarafından trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde havadan denetim yapıldı.
Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, helikopterle AfyonkarahisarEskişehir kara yolunda gerçekleştirdikleri denetimlerde, kural ihlali yapan araçları tespit ederek uygulama noktalarına bildirdi. Buradaki ekiplerce, kural ihlali yaptığı belirlenen 5 sürücü durdurularak toplam 780 lira cezai işlem uygulandı.

Durdurulan araçlar korona virüse karşı uyarıldı
Ayrıca ekipler, kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuları pandemi tedbirleri ve asayiş konularında da incelendi. Helikopterli hava denetimine, Afyonkarahisar Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erol Ürküt, Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Ali Gören ve diğer yetkililer katıldı.
Öte yandan trafik ve asayiş hizmetleri kalitesinin ve etkinliğinin arttırılması için hava destekli denetimlerin devam edeceğini bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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