Hurdaya dönen otomobil 27 yaşındaki iki gence mezar oldu Takla atan otomobilde ölü sayısı 2'ye yükseldi

Afyonkarahisar’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2’ye çıktı.
Kaza, gece yarsı Bolvadin ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Durmuşer (27) idaresindeki 42 AEA 574 plakalı otomobil, EmirdağÇay kara yolu harlak mevkiinde kaza yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Durmuşer olay yerinde hayatını kaybederken, Muhammed Türkaslan (27) Muhammed T. (27), Mehmet Said E.(26), Berke V. (22) ve Mahmut V. (21) yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammed Türkaslan’da sabaha karşı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.