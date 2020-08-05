Oğlu ile kavga eden genci sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde bir şahıs, oğlu ile kavga ettiği öne sürülen 18 yaşındaki genci sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü.

Olay, Emirdağ ilçesi Davulga beldesi Alasakallı Mahallesi Çarşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erol E. (48) daha önce oğlu ile kavga ettiği gerekçesiyle aralarında husumet bulanan Emre Küçükdurak (18) ile karşılaştı. İkili arasında tartışma yaşanması üzerine eve giderek ruhsatsız pompalı tüfeğini alıp caddeye geri gelen Erol E, Küçükdurak'a ateş açtı. Küçükdurak, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Emirdağ Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından şüpheli Erol E., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.