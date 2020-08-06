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Traktöre bağlı römorka çarparak hurdaya dönen Tofaş'ta 3 kişi yaralandı Tofaş'ta can pazarı yaşandı

İHA

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde traktöre bağlı römorka arkadan çarparak hurdaya dönen Tofaş marka otomobilde biri ağır 3 kişi yaralandı.

Traktöre bağlı römorka çarparak hurdaya dönen Tofaş'ta 3 kişi yaralandı Tofaş'ta can pazarı yaşandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde traktöre bağlı römorka arkadan çarparak hurdaya dönen Tofaş marka otomobilde biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, ŞuhutAtlıhisar köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut’tan Karaadilli beldesi istikametine giden Osman Y. idaresindeki 03 LA 796 plakalı Tofaş marka otomobil henüz belirlenemeyen nedenden ötürü traktöre bağlı saman yüklü römorka arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde Osman Y., Abdullah K. ve Emine Y. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Emine Y. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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