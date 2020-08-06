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Vali Çiçek: “Korona virüste kötü durumda değiliz demekten dahi korkuyorum” Koron virüs denetimi yapan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek: “Aldığımız tedbirler ile bu iş kontrol dışına çıkmış değil” “Ama bu yarın kötü olmayacağımız manasına gelmemeli”

İHA

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye'de olduğu gibi Afyonkarahisar'da da vaka durumlarında bir miktar artış olduğunu, ama durumun kontrol altında olduğunu kaydederek, "Genel olarak çok kötü durumda değiliz, ama kötü durumda değiliz demekten dahi korkuyorum. Yani bu yarın kötü olmayacağımız manasına gelmemeli. O yüzden sürekli en kötü biz gibiymiş gibi düşüneceğiz. Aldığımız tedbirler ile bu iş kontrol dışına çıkmış değil" dedi.

Vali Çiçek: “Korona virüste kötü durumda değiliz demekten dahi korkuyorum” Koron virüs denetimi yapan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek: “Aldığımız tedbirler ile bu iş kontrol dışına çıkmış değil” “Ama bu yarın kötü olmayacağımız manasına gelmemeli”

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye’de olduğu gibi Afyonkarahisar’da da vaka durumlarında bir miktar artış olduğunu, ama durumun kontrol altında olduğunu kaydederek, “Genel olarak çok kötü durumda değiliz, ama kötü durumda değiliz demekten dahi korkuyorum. Yani bu yarın kötü olmayacağımız manasına gelmemeli. O yüzden sürekli en kötü biz gibiymiş gibi düşüneceğiz. Aldığımız tedbirler ile bu iş kontrol dışına çıkmış değil” dedi.
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Korona virüs (Covid19) denetimi Afyonkarahisar’da da yapıldı. Vali Çiçek beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Murt Öner ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sokağa inerek maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Denetimler de Vali Çiçek özellikle maskelerini yarım takan ya da burunlarını kapatmayan vatandaşları maskelerini doğru bir şekilde takmaları konusunda uyardı.
Denetim ile ilgili gazetecilerin açıklamalarda bulunan ve Korona virüs vakaların değinen Vali Çiçek, Afyonkarahisarlıların kuralları büyük oranda uyduklarını ifade etti. Vali Çiçek, “Şuana kadar Afyonkarahisar’da halkımız Korona virüs konusunda duyarlı ve maskelerini takıyorlar. Özellikle banka gibi yoğunluğun olduğu yerlerde oturanların aralarında mesafe olduğunu, maskeli olduklarını gördük. Bu virüs bir anlık bir şey ve şakası yok. 24 saatin 23 saati uyarsınız 1 saati uymazsınız Allah korusun hastalık kapılabilir. Biz sürekli olarak vatandaşlarımıza bu konuda sesleniyoruz ‘ne olursunuz kendiniz için çocuklarınız için hepimiz için duyarlılığımızı bir an bile bırakmayalım” dedi.

“Sürekli en kütü bizmiş gibi düşüneceğiz”
Gazetecilerin ‘vaka durumu’ konusundaki sorularına da cevap veren Vali Çiçek, kentte durumun kontrol altında olduğunu kaydederek şunları söyledi:
“Aşağı yukarı tüm Türkiye’de olduğu gibi vaka durumlarında bir miktar artış oluyor. Afyonkarahisar olarak gerçekten bu konuda hem halkımızın duyarlılığı hem de bizlerin aldığı sıkı tedbirler, filyasyon ekiplerinin çok çabuk arazide olması, hızlı bir şekilde karantina tedbirleri uygulamamız ile bu iş kontrol dışına çıkmış değil yani kontrolümüz altında. Sağlık sistemimiz aynı şekilde çalışıyor. Kontrol edemeyeceğimiz durumda değiliz ama artış olduğu muhakkak. Vatandaşlarımızı biraz yasakların kalkması ile daha rahat hareket ediyorlar, belki uzun sürmesi de biraz onları bunaltıp maskeleri çıkardılar. Ama genel olarak çok kötü durumda değiliz ama kötü durumda değiliz demekten dahi korkuyorum. Yani bu yarın kötü olmayacağımız manasına gelmemeli. O yüzden sürekli en kütü bizmiş gibi düşüneceğiz.”

“Kurallara uyduğumuz takdirde bu işi kesinlikle çözeceğimize inanıyorum”
Maske başta olmak üzere kurallara uyulduğu sürece Korona virüsün üstesinden gelineceğine de vurgu yapan Vali Çiçek, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğine işaret etti. Süreci Türkiye’nin çok iyi yönettiğini anımsatan Vali Çiçek, “Maske ve kurallara uyarsak biz bu illeti yeneceğiz. Avrupa’da ve dünyanın birçok yerinde bu işle dökülürken yani birçok yerin sağlık sistemi çöktü, bir çok ülkenin bu işle ilgili bir maske dahi dağıtamadığı yerde bizim Allah’a şükür bütün vatandaşlarımızda maske var. Ayrıca maske ihtiyaçları da acil bir şekilde karşılanıyor. Biz Türkiye olarak bunu yönetebildik kesinlikle hem hükümetin hem de bizlerin kontrolü altında. Ben maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduğumuz takdirde bu işi kesinlikle çözeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

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