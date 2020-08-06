Afyonkarahisar’ın yüzde 99’u maske takıyor Maske, mesafe ve hijyen denetimlerine katılan Emniyet Müdürü Temiz: “Halkın yüzde 99’u maske takıyor, yüzde 1’i de yanlış kullanıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar’ın yüzde 99’u maske takıyor Maske, mesafe ve hijyen denetimlerine katılan Emniyet Müdürü Temiz: “Halkın yüzde 99’u maske takıyor, yüzde 1’i de yanlış kullanıyor”

İHA

İçişleri Bakanlığının talimatıyla en kapsamlı Korona virüs denetimi 81 ilde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da başladı. Polis tarafından yapılan denetimlerde maske ve mesafe konusunda vatandaşlara uyarılar yapılırken denetimlere katılan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdür Ali Temiz, vatandaşların yüzde 99'unun maske taktığını belirtti.

Afyonkarahisar’ın yüzde 99’u maske takıyor Maske, mesafe ve hijyen denetimlerine katılan Emniyet Müdürü Temiz: “Halkın yüzde 99’u maske takıyor, yüzde 1’i de yanlış kullanıyor”

İçişleri Bakanlığının talimatıyla en kapsamlı Korona virüs denetimi 81 ilde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da başladı. Polis tarafından yapılan denetimlerde maske ve mesafe konusunda vatandaşlara uyarılar yapılırken denetimlere katılan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdür Ali Temiz, vatandaşların yüzde 99’unun maske taktığını belirtti.
Afyonkarahisar’da valilik, emniyet ve zabıta ekiplerince Korona virüse karşı maske, mesafe ve hijyenle ilgili kapsamlı bir denetim yapıldı. Polis ekipleri özellikle işyerlerinde esnaf ve vatandaşları uyarırken, motorize ekiplerde devriye gezerek megafonlardan korona virüse karşı sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.
İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ise beraberindeki emniyet amirleri ile birlikte kentin en işlek caddelerinden de denetimler yaptı. Maske takmayan veya yanlış kullananları uyaran Emniyet Müdürü Temiz, zaman zaman banka şubeleri önünde oluşan kalabalığa da müdahale etti.
“Denetimlerde yüzde 99 oranında herkeste maske var”
Daha sonda bir açıklama yapan Emniyet Müdürü Ali Temiz, Afyonkarahisar’da halkın yüzde 992unun maske kullandığını belirterek, “İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla bu gün 81 ilde maske, mesafe ve hijyen konusunda denetim yapıyoruz. Belediye, valilik, zabıta gibi kurumlarla beraber. Yaklaşık 1 sat boyunca en işlek caddelerde yaptığımız denetimlerde yüzde 99 oranında herkeste maske var, yüzde 1 oranında da maskesi olmasına rağmen yanlış takan vatandaşlarımızı sadece uyararak ikaz ettik. İnşallah duyarlılığı arttırarak, algıyı oluşturarak en azından bulaşı önlemeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ederek yenebiliriz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Çiçek: “Korona virüste kötü durumda değiliz demekten dahi korkuyorum” Koron virüs denetimi yapan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek: “Aldığımız tedbirler ile bu iş kontrol dışına çıkmış değil” “Ama bu yarın kötü olmayacağımız manasına gelmemeli”
YEREL HABERLER Vali Çiçek: “Korona virüste kötü durumda değiliz ...
Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı Otomobil, ticari araç ve traktörün karıştığı kazada can pazarı yaşandı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 ...
Traktöre bağlı römorka çarparak hurdaya dönen Tofaş'ta 3 kişi yaralandı Tofaş'ta can pazarı yaşandı
YEREL HABERLER Traktöre bağlı römorka çarparak hurdaya dönen ...
Oğlu ile kavga eden genci sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü
YEREL HABERLER Oğlu ile kavga eden genci sokak ortasında pompalı ...
Giriş ve çıkışa kapatılan beldede karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Giriş ve çıkışa kapatılan beldede karantina ...
Saksıda kenevir yetiştiren zabıta memuru ve arkadaşını polis yakaladı
YEREL HABERLER Saksıda kenevir yetiştiren zabıta memuru ve ...
İlk hasadı yapılan fasulyenin satış fiyatı üreticisini memnun etmedi Şuhut'ta fasulye hasadı başladı
YEREL HABERLER İlk hasadı yapılan fasulyenin satış fiyatı ...
15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı girişiminden son anda kurtuldu Mal paylaşımına sinirlenen şahıs baba ve ağabeyin evini tüfekle bastı Tüfekle eve yapılan baskın anı güvenlik kamerasına yansıdı Hırsını alamayan küçük kardeş ağabeyinin otomobilini böyle tekmeledi
YEREL HABERLER 15 yaşındaki kız amcasının silahlı saldırı ...
Korona virüs ihracat rakamlarına yansıdı Geçen yıla göre Afyonkarahisar’da ihracat yüzde 10 oranında geriledi
YEREL HABERLER Korona virüs ihracat rakamlarına yansıdı Geçen yıla ...
Afyonkarahisar’da 3 bin 300 nüfuslu bir kasaba karantinaya alındı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da 3 bin 300 nüfuslu bir kasaba ...
Tünelde kamyon devrildi, metrelerce araç kuyruğu oluştu
YEREL HABERLER Tünelde kamyon devrildi, metrelerce araç kuyruğu ...
Afyonkrahisar’da ikinci "açık hava sineması" düzenlenecek
YEREL HABERLER Afyonkrahisar’da ikinci "açık hava sineması" ...
5 peçeteye 32 bin TL’lik sentetik uyuşturucu emdirdiler Sentetik uyuşturucuyu peçeteye emdirerek taşıyan zehir tacirleri polis operasyonunda yakalandı
YEREL HABERLER 5 peçeteye 32 bin TL’lik sentetik uyuşturucu ...
Takip edildiğini fark edince eroini otomobilden atarak kaçmak istedi Polis takibe aldığı zehir tacirini kıskıvrak yakaladı
YEREL HABERLER Takip edildiğini fark edince eroini otomobilden ...
Başkan Zeybek personel ile bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Zeybek personel ile bayramlaştı
Tır ile çarpışan tarım aracındaki baba öldü, kızı ağır yaralandı
YEREL HABERLER Tır ile çarpışan tarım aracındaki baba öldü, kızı ...
Afyonkarahisar’da "Kadın Kültür Evi" projeleri hızla ilerliyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da "Kadın Kültür Evi" projeleri hızla ...
Akarsuyun kuruması ile çevre felaketi yaşandı On binlerce balık kuruyan akarsuda telef oldu, çevreyi de dayanılmaz bir koku sardı Yüzyıllardır akan akarsu 2 yılda kurudu
YEREL HABERLER Akarsuyun kuruması ile çevre felaketi yaşandı On ...
Tatil dönüşünü son saatlere bırakanlar uzun araç kuyrukları oluşturdu Dönüş için son saatleri seçen tatilciler trafikte yoğunluğa sebep oldu
YEREL HABERLER Tatil dönüşünü son saatlere bırakanlar uzun araç ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X