Çalınan kamyonu için şikayetçi olduğu esnada jandarma aracı buldu Çalınan kamyonu için karakola giden kişiye şikayetçi olduğu anda müjdeli haberi telefonla jandarma verdi

İstanbul’da çalınan kamyonu için karakola giden kişi şikayetçi olduğu anda müjdeli haberi telefon ile Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki jandarmadan aldı.

İlginç olay, Bolvadin’de meydan geldi. İlçedeki Plaka Tanıma Sisteminde 14 LB plaka sayılı bir kamyonun giriş yapıldığı tespit edildi. Plakanın sahte olduğunu belirleyen jandarma ekipleri ilçe girişinde kontrol noktası oluşturarak aracı durdurmak istedi. Ancak bunu gören sürücü aracı durdurmayarak kamyonu jandarma ekiplerinin üstüne sürüp kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler ile kaçan sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonrasında kamyon, Çay ilçesinde boş bir arazide bulundu. Sürücü A.K.’yı gözaltına alan ekipler ardından kamyonun şasi numarasında yaptıkları sorgulamada ise aracın plakasının 41 R 3887 olduğunu belirledi. Plaka üzerinden aracın sahibine cep telefonu ile ulaşan ekipler daha ilginç bir durumla karşılaştı. Araç sahibi Y.G., kamyonun kendisine ait olduğunu ve çalındığı için İstanbul Pendik’teki polis karakolunda olduğunu söyledi. Şikayet için karakolda olan vatandaşa jandarma ekipleri aracının bulunduğu ve gelip alabileceği müjdesini verdi.

Olayın ardından gözaltına alınan Y.G. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şahsın çaldığı kamyona sahte plaka taktığı tespit edildi.

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