Afyonkarahisar’da 100 şehit mezarı 60 günde yenilenecek Kentte 250’den fazla şehit için mezarı için ‘Şehit Bilgi Sistemi’ oluşturulacak Kentteki şehit mezarları artık koordinat ile bulunacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afyonkarahisar’da 100 şehit mezarı 60 günde yenilenecek Kentte 250’den fazla şehit için mezarı için ‘Şehit Bilgi Sistemi’ oluşturulacak Kentteki şehit mezarları artık koordinat ile bulunacak

İHA

Afyonkarahisar’da 100 şehit mezarı 60 günde yenilenecek Kentte 250’den fazla şehit için mezarı için ‘Şehit Bilgi Sistemi’ oluşturulacak Kentteki şehit mezarları artık koordinat ile bulunacak

Afyonkarahisar'da hayata geçirilen proje ile 100 şehit mezarı 60 gün içerisinde yenilenecek. Kentte ayrıca 250’den fazla şehit mezarı için elektronik ortamda ‘Şehit Bilgi Sistemi’ oluşturuldu. Sistem ile birlikte kentteki şehit mezarları koordinat üzerinde bulunabilecek.
Kentte şehit aileleri konusunda önemli bir adım atılarak şehit mezarlarının yenilenecek. Proje kapsamında kentteki şehit mezarları hem yenilecek hem de çevre düzenlemeleri tekrardan yapılacak. Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, şehitler için ne yapılsa az olduğunu dile getirerek, “Bu toprakları vatan kılmak için ağır bedeller ödedik ve halen ödüyoruz. Bu bedellerin en net göstergesi ise aziz şehitlerimizdir. Onlar için ne yapsak az. Devlet olarak onların hatıralarını yaşatmak ve sahip çıkmak bizim en önemli görevimiz. Bu kapsamda bu memleket için şehit olmuş vatan evlatlarımızın ebedi istirahatgahları için bir çalışmamız olacak. İlk etapta Afyonkarahisar’da bulunan 100 şehit mezarımızı yenileyeceğiz. Bunları yaparken çevre düzenlemesini ve bakımları da yapacağız. Şehitlerimizin aziz hatıralarına yaptığımız bu çalışmayla sahip çıkacağız. Onlar bu vatan için en kıymetli hazinelerinden, canlarından vazgeçtiler. Bizler onlar için ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Allah onlardan razı olsun” dedi

Şehit Bilgi Sistemi oluşturuldu
Vali Çiçek, kendi himayelerinde gerçekleşen “Şehit Bilgi Sistemi” hakkında bilgi vererek, 250’den fazla mezarı için koordint sistemi oluşturulduğunu vurguladı. Vali Çiçek açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak amacıyla yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de internet üzerinden oluşturduğumuz Şehit Bilgi Sistemi’dir. Bu noktada ilk olarak arkadaşlarımız Afyonkarahisar’da bulunan tüm şehitlerimizin mezarlarını fotoğrafladılar. 250’den fazla şehit mezarımız fotoğraflanarak elektronik ortama aktarıldı. Bunlar yapılırken her şehit mezarımızın koordinatları oluşturuldu. Hazırladığımız ‘www.afyoncbs.com’ adlı internet sitemiz üzerinden şehitlerimizin tüm bilgileri yüklenerek tüm halkımızın inisiyatifine sunduk. Siteye girdiğinizde hangi şehidimizin nerede bulunduğunu fotoğrafıyla birlikte görebilecek, onlar hakkında detaylı bilgilere ulaşabilecek. Bu projemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını muhafaza etmeyi sürdüreceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sandıklı’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sandıklı’da trafik kazası: 2 yaralı
Afyonkarahisar’da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu Yağışla birlikte çakan şimşekler ise adeta geceyi gündüze çevirdi Yağışın ardından kentte hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da gök gürültülü sağanak yağış etkili ...
Alevler 3 katlı binayı böyle sardı Zücaciye mağazasında çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü 3 katlı binada çıkan yangında üst katlarda oturanlar kendilerini can havliyle sokağa attı Çakmak gazı ve maytapların patladığı yangında büyük panik yaşandı
YEREL HABERLER Alevler 3 katlı binayı böyle sardı Zücaciye ...
Sıcaklığın 42 dereceye çıktığı Şuhut'ta asfalt eridi
YEREL HABERLER Sıcaklığın 42 dereceye çıktığı Şuhut'ta asfalt eridi
İscehisar OSB genişletilecek Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek: “Ekonomiye katkı sağlayan tüm iş adamlarımıza destek vermeye hazırız”
YEREL HABERLER İscehisar OSB genişletilecek Afyonkarahisar Valisi ...
Jeotermal kaplıca pandemi kurallarına uygun hizmet veriyor Jeotermal kaplıca ‘jet grout’ teknolojisi ile güçlendiriliyor
YEREL HABERLER Jeotermal kaplıca pandemi kurallarına uygun hizmet ...
Yeşilçam klasiği ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ı araçlarından izlediler Normalleşme süreci kapsamında ‘Arabada Sinema’ etkinliği gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Yeşilçam klasiği ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ı ...
Sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı
Trafo çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Trafo çıkan yangın korkuttu
Tır şoförüne köy meydanında kanlı infaz Boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle tır şoförünü öldürdü Tır şoförü aracını park ettiği sırada silahla vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Tır şoförüne köy meydanında kanlı infaz Boşandığı ...
Korono’ya karşı termal iyi gelir Tatil sezonunun açılması ile sağlığın merkezi Afyonkarahisar’daki termal otellere ilgi arttı Afyonkarahisarlı termal oteller misafirlerini bekliyor Termal otellere Korona’ya karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alarak misafirlerini ağırlamaya başladı
YEREL HABERLER Korono’ya karşı termal iyi gelir Tatil sezonunun ...
İscehisar’da doğalgaz alt yapı çalışmaları başladı
YEREL HABERLER İscehisar’da doğalgaz alt yapı çalışmaları başladı
İscehisar Belediyesi metruk binaları yıkıyor
YEREL HABERLER İscehisar Belediyesi metruk binaları yıkıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X