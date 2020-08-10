İscehisar’da esnaf ve vatandaşlara yönelik Korona denetimi

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde esnaf ve vatandaşlara yönelik Korona virüs (Covit19) denetimi yapıldı.

İlçede yapılan denetimlere Kaymakam Uğur Kapar, Belediye Başkan Vekili Gülsefa Azgın ile daire müdürleri, polis ve jandarmanın katılımıyla konaklama tesisleri, pazar yerleri, iş yerleri, marketler, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, çay bahçeleri, piknik alanları, düğün ve nikah yapılan yerler ile berber, kuaför, güzellik merkezleri ve internet kafeler denetlendi. Denetimlerde vatandaşlara pandemi sürecinde alınması gereken tedbirlerin kararlılıkla sürdürülmesi hakkında uyarılarda bulunuldu.

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