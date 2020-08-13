Irak ve Suriye’den kaçak getirilen televizyon ve telefonları jandarma yakaladı

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından kaçak cep telefonu ve elektronik eşya satan bir iş yerine yönelik yapılan operasyonda Irak ve Suriye’den kaçak yollarla getirildiği tespit edilen cep telefonu, tablet ve televizyon ele geçirildi.

Operasyon kent merkezinde yapıldı. Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kent merkezinde cep telefonu satışı ypan bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında Irak ve Suriye’den kaçak yollarla getirildiği öne sürülen 19 adet cep telefonu, 6 adet tablet ve 3 adet televizyon ele geçirildi. Operasyonun ardından 2 kişi gözaltın alındı.

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