Yakıt parası ödemeden kaçmak isterken 9 araca çarptı Yakıt parasını ödemek için kaçarken park halindeki 9 araca hasar verdi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde girdiği akaryakıt istasyonunda aracının deposunu doldurduktan sonra para vermeden kaçmak isteyen yabancı uyruklu şahıs yol kenarında park halinde 9 araç çarptıktan sonra polis tarafından yakalandı.

Olay, Sandıklı ilçesi Belediye Meydanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 51 AL 857 plakalı hafif ticari araçla Ege mahallesindeki bir akaryakıt istasyonuna gelen ve ismi henüz tespit edilemeyen bir şahıs aracının deposunu doldurttu. Sonrasında ise şahıs iddialara göre, çalışır durumdaki aracında gaza basarak kaçmaya başladı. Bunu gören istasyon çalışanları da araçların binerek şahsın peşine düştü. Şahıs kullandığı araçla kaçmaya çalışırken park halindeki 7 araca çarptı. Bu esnada polisinde kovalamaya başladığı şahıs belediye meydanında 2 otomobile daha çarptıktan sonra yakalanabildi. Şahıs polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken, çarptığı 9 aracın ise olay yerinden çekiciler vasıtası ile kaldırıldıkları belirtildi.

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