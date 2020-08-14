Antalyaspor’un, Afyonkarahisar kampı devam ediyor

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Afyonkarahisar kampında günü tek antrenmanla tamamladı.
Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenman teknik direktör Tamer Tuna gözetiminde yapıldı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman denge, kuvvet ve koordinasyon ağırlıklı çalışma ile devam etti.
Antrenmanda özellikle kaleciler performansları ile göz doldurdu.
Morallerin hayli yerinde olduğu gözlenen kırmızıbeyazlılarda futbolcuların neşeli olmaları ise dikkatlerden kaçmadı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.