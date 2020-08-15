Besihane yangınında çiftçinin bir yıllık emeği heba oldu

Afyonkarahisarr'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen besihane yangını paniğe neden olurken, ölen ya da yaralananın olmadığı olay 20 bin TL'lik hasarla atlatıldı.

Yangın, Şuhut ilçesine bağlı hacımusa Mahallesi Kaaradilli Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Yıkılmaz isimli şahsa ait besihaneden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu Şuhut Belediyesi İtfaiye Amirliğine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine yangın bölgesine gelen ekipler 3 saat çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. 30'dan fazla hayvanın bulunduğu besihanede ölen ya da yaralananın olmaması ise vatandaşları sevindirdi. Yangında bin 200 balya yanarken çiftinin bir yıllık emeği ise heba oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı inceleme başlattı.

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