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Bandırmaspor, Afyonkarahisar kampında hazırlıklarını sürdürüyor

İHA

Bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da girdiği kampta sürdürüyor.

Bandırmaspor, Afyonkarahisar kampında hazırlıklarını sürdürüyor

Bu sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar’da girdiği kampta sürdürüyor.
Kocatepe Spor Kompleksi’nde Teknik Direktör Serdar Bozkurt gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından fizik ve kondisyon ağırlıklı çalışma ile devam eden idmanda futbolcuların hayli hırslı ve istekli olmaları dikkatlerden kaçmadı. Pas çalışmasının da yapıldığı antrenmanda özellikle yeni transferlerin takıma ve oyuncu arkadaşlarına çabuk uyum sağladıkları gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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