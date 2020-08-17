Devlet Hastanesi Başhekimi Duran Korona virüse yakalandı Hastane başhekiminin Korona virüs testi pozitif çıktı

Korona virüse (Covit19) yakalanan Afyonkarahisar Devlet Hastanesine Başhekimi Dr. Mehmet Duran evinde karantinaya alındı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde uzun yıllardır başhekimlik yapan Dr. Duran’ın geçtiğimiz Cuma günü yapılan Korona virüs testi pozitif çıkınca evinde karantinaya alındı. Dr. Duran’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dr. Duran’ın 14 gün boyunca evinde karantina altında olacağı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.