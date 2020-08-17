Gaziantep FK kamp için rotayı Afyonkarahisar’a çevirdi

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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları için kampa gireceği Bolu’da antrenman sahalarındaki olumsuzluk şartlardan dolayı rotayı Afyonkarahisar’a çevirdi.

Gaziantep FK kararı kulübün sosyal medya hesabından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bolu’da gerçekleştirilmesi planlanan sezon öncesi hazırlık kampımız antrenman sahalarındaki olumsuzluk şartlardan dolayı Afyon’a alınmıştır. Takımımız 18 Ağustos Salı günü Afyon’da ilk antrenmanına çıkacak" ifadelerine yer verildi.

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