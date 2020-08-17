Ankaragücü kampın 3. gününde hazırlıklarını sürdürüyor

Geçtiğimiz hafta sonu yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar’da kampa giren Ankaragücü'nde hazırlıklar sürüyor.
Sarılacivertli ekip kampın 3. gününde Kocatepe Spor Kompleksinde Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde idmana devam etti. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman teknik ve kondisyon ağırlıklı çalışma ile devam etti. İdman minyatür kale maçla tamamlandı.
Portekizli savunma oyuncusu Tiago Pinto ise takımdan ayrı şut çalışması yaptı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.