Gastronimi şehri Afyonkarahisar’dan 81 şehrin belediye başkanın ‘Lezzet Paketi’

Gastronomi alanında tanıtım çalışmalarına devam eden Afyonkarahisar Belediyesi, daha önce 81 il valisine gönderdiği lezzet paketlerinden 81 il belediye başkanına da gönderdi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarhisar’ın her platformda tanıtılmasını amaçladıklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatı, Vali Gökmen Çiçek'in destekleriyle Gastronomi Alanında UNESCO'nun Geliştirici Şehirler Ağı'na dahil edilen Afyonkarahisar'dan 81 Belediye Başkanına, yöresel ürünlerimizin yer aldığı lezzet paketi gönderildi. Kentte seçkin markalarının ürettiği, tescilli lezzetlerden oluşan lokum, sucuk, patatesli köy ekmeği ve haşhaşın bulunduğu hediye paketleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gastronomi Birimi tarafından hazırlandı.

“Markalaşma ve tanıtım çalışmalarına büyük önem veriyoruz”

Markalaşma ve tanıtım çalışmalarına büyük bir önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Ülkemizin termal turizm başkenti Afyonkarahisar, 2019 yılı Ekim ayında 'gastronomi' alanında UNESCO'nun Geliştirici Şehirler Ağı'na dahil edilerek, Gaziantep ve Hatay'ın ardından ülkemizin üçüncü gastronomi şehri ilan edildi. Valimizin destekleriyle şehrimizin başta termal turizmi olmak üzere, tüm tarihi ve kültürel değerlerini 'gastronomi' ekseninde toplayarak, markalaşma ve tanıtım çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Şehrimizin lezzetlerini ciddi bir tanıtım kampanyasına giriştik.

Bayramdan önce 81 ilimizin Valilerine yöresel ürünlerimizin bir kısmını tanıtım amacıyla lezzet paketleri gönderdik. Çok ciddi olumlu dönüşler aldık. Şimdide arkadaşlarımızın hazırladığı liste ile 81 ilimizin belediye başkanlarına lezzet paketlerimizi gönderiyoruz. Kısa sürede bu paketler belediye başkanlarımıza ulaşacak. Afyonkarahisar'ın tanıtımı, gelişmesi ve yöresel ürünlerimizin geniş kitlelere tanıtılması için belediye olarak elimizden gelenin fazlasını göstermeye gayret sarf ediyoruz” dedi.

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