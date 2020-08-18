Gastronimi şehri Afyonkarahisar’dan 81 şehrin belediye başkanın ‘Lezzet Paketi’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gastronimi şehri Afyonkarahisar’dan 81 şehrin belediye başkanın ‘Lezzet Paketi’

İHA

Gastronomi alanında tanıtım çalışmalarına devam eden Afyonkarahisar Belediyesi, daha önce 81 il valisine gönderdiği lezzet paketlerinden 81 il belediye başkanına da gönderdi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarhisar'ın her platformda tanıtılmasını amaçladıklarını ifade etti.

Gastronimi şehri Afyonkarahisar’dan 81 şehrin belediye başkanın ‘Lezzet Paketi’

Gastronomi alanında tanıtım çalışmalarına devam eden Afyonkarahisar Belediyesi, daha önce 81 il valisine gönderdiği lezzet paketlerinden 81 il belediye başkanına da gönderdi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarhisar’ın her platformda tanıtılmasını amaçladıklarını ifade etti.
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatı, Vali Gökmen Çiçek'in destekleriyle Gastronomi Alanında UNESCO'nun Geliştirici Şehirler Ağı'na dahil edilen Afyonkarahisar'dan 81 Belediye Başkanına, yöresel ürünlerimizin yer aldığı lezzet paketi gönderildi. Kentte seçkin markalarının ürettiği, tescilli lezzetlerden oluşan lokum, sucuk, patatesli köy ekmeği ve haşhaşın bulunduğu hediye paketleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gastronomi Birimi tarafından hazırlandı.
“Markalaşma ve tanıtım çalışmalarına büyük önem veriyoruz”
Markalaşma ve tanıtım çalışmalarına büyük bir önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, “Ülkemizin termal turizm başkenti Afyonkarahisar, 2019 yılı Ekim ayında 'gastronomi' alanında UNESCO'nun Geliştirici Şehirler Ağı'na dahil edilerek, Gaziantep ve Hatay'ın ardından ülkemizin üçüncü gastronomi şehri ilan edildi. Valimizin destekleriyle şehrimizin başta termal turizmi olmak üzere, tüm tarihi ve kültürel değerlerini 'gastronomi' ekseninde toplayarak, markalaşma ve tanıtım çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Şehrimizin lezzetlerini ciddi bir tanıtım kampanyasına giriştik.
Bayramdan önce 81 ilimizin Valilerine yöresel ürünlerimizin bir kısmını tanıtım amacıyla lezzet paketleri gönderdik. Çok ciddi olumlu dönüşler aldık. Şimdide arkadaşlarımızın hazırladığı liste ile 81 ilimizin belediye başkanlarına lezzet paketlerimizi gönderiyoruz. Kısa sürede bu paketler belediye başkanlarımıza ulaşacak. Afyonkarahisar'ın tanıtımı, gelişmesi ve yöresel ürünlerimizin geniş kitlelere tanıtılması için belediye olarak elimizden gelenin fazlasını göstermeye gayret sarf ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyonkarahisar’da robotik kodlama eğitimleri veriliyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da robotik kodlama eğitimleri ...
Mahmut Sultan Türbesi’ne ziyaretçi akını
YEREL HABERLER Mahmut Sultan Türbesi’ne ziyaretçi akını
Gaziantep FK, Afyonkarahisar’da ilk antrenmanına çıktı Takımın yeni transferleri ilk antrenmanlarına çıktı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Afyonkarahisar’da ilk antrenmanına ...
Zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı
YEREL HABERLER Zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına ...
Ankaragücü kampın 3. gününde hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Ankaragücü kampın 3. gününde hazırlıklarını ...
Afyonkarahisar’da farklı mahallelerdeki 3 bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da farklı mahallelerdeki 3 bina ...
Bayat'ta ORKÖY projesi kapsamında 15 köylüye 30 inek verilecek
YEREL HABERLER Bayat'ta ORKÖY projesi kapsamında 15 köylüye 30 inek ...
Gaziantep FK kamp için rotayı Afyonkarahisar’a çevirdi
YEREL HABERLER Gaziantep FK kamp için rotayı Afyonkarahisar’a ...
AFAD 17 Ağustos felaketini yaptığı tatbikatla hatırlattı
YEREL HABERLER AFAD 17 Ağustos felaketini yaptığı tatbikatla ...
Alkol kaçakçılarının şaşırtan yöntemi Çekiciye yükledikleri minibüsle sahte alkol sevkiyatı yaparken jandarmaya yakalandılar
YEREL HABERLER Alkol kaçakçılarının şaşırtan yöntemi Çekiciye ...
Bakım ve tedavileri yapılan 14 kuş halkalanarak doğaya salındı
YEREL HABERLER Bakım ve tedavileri yapılan 14 kuş halkalanarak ...
Kaybolan 40 koyunu jandarma buldu
YEREL HABERLER Kaybolan 40 koyunu jandarma buldu
Devlet Hastanesi Başhekimi Duran Korona virüse yakalandı Hastane başhekiminin Korona virüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Devlet Hastanesi Başhekimi Duran Korona virüse ...
Afyonkarhisar’da ‘Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi’ kurulacak 2.4 milyon TL bütçeli projeden 4 bine yakın engelli birey faydalanacak
YEREL HABERLER Afyonkarhisar’da ‘Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve ...
Afyonkarahisar’da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da bir köy karantinaya alındı
Afyonkarahisar havası en kirli şehirler arasında Vatandaşlardan hava kirliliği ile ilgili yorumlar Muhsin Keçeci: “Kaliteli kömür kullanılsın” Doğan Balaman: “Ağaçlandırma çalışması yapılsın”
YEREL HABERLER Afyonkarahisar havası en kirli şehirler ...
Gurbetçiler Türkiye’yi Avrupa’dan daha güvenli buluyor Bu yıl 100 bin gurbetçiyi ağırlayan Emirdağ en yoğun günlerini yaşıyor Bu ilçede caddeler Brüksel sokakları gibi Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu: “Gurbetin başkenti Emirdağ” Gurbetçi Sultan Ateş: “Pandemi konusunda Türkiye Avrupa’dan bin kat daha güvenli”
YEREL HABERLER Gurbetçiler Türkiye’yi Avrupa’dan daha güvenli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X