Yaralı halde bulunan köpeğe hayırsever vatandaşlar sahip çıktı

'İyi ki senin kızınım'

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sahipsiz ve bakımsız yaralı köpeğe hayırsever vatandaşlar sahip çıktı.

Şuhut ilçe merkezinde sahipsiz ve bakımsız olan bir köpeği gören Eczacı Barbaros Kılınçkaya durumu Veteriner Hekim Oğuzhan Yılmaz'a bildirdi. Veteriner Hekim Oğuzhan Yılmaz tarafından tedavisi yapılan yaralı köpeğin özel bakımına Marangoz İsmail Özel üstlenirken masraflarına ise Eczacı Barbaros Kılınçkaya üstlendi.

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