Afyonkarahisar’da düğünlere sınırlama getirildi

Afyonkarahisar’da Covid19 ile mücadele kapsamında il genelinde düğün, nişan gibi merasimler 3 saat ile sınırlandırıldı.

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kent genelinde düğün, nişan gibi toplu merasimler 3 saati geçmemek üzere sınırlandırıldı. Bu karara aksi hareket eden vatandaşlara ise idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

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