Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü kampa girdiği Afyonkarahisar'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kocatepe Spor Kompleksi'nde yapılan akşam antrenmanı Teknik Direktör Fuat Çapa gözetiminde yapıldı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman teknik ve kondisyon ağırlıkla çalışma ile devam etti. Koşu ile devam eden idman çift kale maç ile sona erdi.

Kampın başından bu yana takımdan ayrı çalışan takımın önemli oyuncularında Tiago Pinto da takımla birlikte çalıştı. Antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.

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