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Görülmemiş tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Hediyelik eşya adı altında emitasyon lahit yapıp satmaya çalışan kaçakçıları polis yakaladı 2 bin yıllık Roma dönemine ait lahitin galvaniz sac ve plastikten emitasyonunu yaptılar İnternetten gördükleri tarihi figürleri emitasyon lahitin üzerine işleyip satmaya çalıştılar

İHA

Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılarının 'emitasyon lahit' oyununu polis ekipleri yaptığı operasyonla bozdu. Hediyelik eşya olarak üretilen ve 2 bin yıllık Roma dönemine ait olduğu iddia edilerek satılmaya çalışılan lahit polis tarafından ele geçirilidi. Kaçakçıların aslına uygun olsun diye plastikten yapılan lahite 'Grekçe' yazılar yazmayı dahi düşünmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Görülmemiş tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Hediyelik eşya adı altında emitasyon lahit yapıp satmaya çalışan kaçakçıları polis yakaladı 2 bin yıllık Roma dönemine ait lahitin galvaniz sac ve plastikten emitasyonunu yaptılar İnternetten gördükleri tarihi figürleri emitasyon lahitin üzerine işleyip satmaya çalıştılar

Afyonkarahisar’da tarihi eser kaçakçılarının ‘emitasyon lahit’ oyununu polis ekipleri yaptığı operasyonla bozdu. Hediyelik eşya olarak üretilen ve 2 bin yıllık Roma dönemine ait olduğu iddia edilerek satılmaya çalışılan lahit polis tarafından ele geçirilidi. Kaçakçıların aslına uygun olsun diye plastikten yapılan lahite ‘Grekçe’ yazılar yazmayı dahi düşünmeleri dikkatlerden kaçmadı.
Edinilen bilgilere göre, operasyon Sultandağı ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. İddialara göre, ilçede bir şahsın elinde Roma dönemine ait lahit olduğu ve bunu satmaya çalıştığı yönünde istihbarat alan ekipler çalışma başlattı. Şahsın iş yerine baskın düzenleyen ekipler yaklaşık 1,5 metre boyunda ve 1 metre yüksekliğinde lahit ele geçirdi. Yakalanan lahit incelenmek üzere Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyon sonucunda D.G., isimli bir şahıs gözaltına alınırken, işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Tarihi eser görünümlü lahittin kapağından vida çıktı
Müze Müdürlüğüne getirilen ve incelenen lahitin ise sahte yani emitasyon olduğu ortaya çıktı. Yetkiler yaptığı incelemede lahitin galvaniz sac ve plastik ile yapıldığını ardından boyandığını tespit etti. Lahitin gerçeği ile ayır edilmemesi için internette görülen fotoğraflardan yola çıkarak üzerine çeşitli hayvan ve insan figürleri işlendiği ayrıca antik dillerden ‘Grekçe’ ile yazılar yazıldığı tespit edildi. Lahitte yapılan incelemelerde lahitin kapağının açılmaması için üstten vidalandığı da ortaya çıkarıldı.
Öte yandan, tarihi eser kaçakçılarının lahiti hediyelik eşya adı altında kalıplar kullanarak ürettikleri ve meraklılarına 2 bin yıllık Roma dönemine ait söylemleri ile satmaya çalıştıkları öne sürüldü.

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