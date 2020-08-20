Kamyonet sürüye daldı, 13 koyun telef oldu

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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kamyonetin çarptığı sürüdeki 13 koyun telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kuyucak köyü yolunda Hasan C. idaresindeki 03 EU 708 plakalı süt toplama kamyoneti Yusuf Akkoç’a ait yoldan geçmeye çalışan koyun sürüsünün arasına daldı. Kamyonetin önüne alarak sürüklediği 13 koyun telef olurken araçta da hasar meydana geldi. Yolda bulunan koyunlar bulunduğu yerden kaldırılarak kamyonete yüklendi.

Jandarma ekipleri olayla ile ilgili inceleme başlattı.

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